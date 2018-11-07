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ERÜ Rektörü Çalış, Afganistan'ın milli kıyafeti 'Jelek' giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi’nden (ERÜ) iki yıl önce mezun olan Afganistanlı Bashir Ahmad Haidari, makamında ziyaret ettiği Rektör Prof.

ERÜ Rektörü Çalış, Afganistan'ın milli kıyafeti 'Jelek' giydi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi’nden (ERÜ) iki yıl önce mezun olan Afganistanlı Bashir Ahmad Haidari, makamında ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, bu ülkede cumhurbaşkanı ile devlet adamlarının giydiği 'Jelek' adı verilen kıyafet hediye etti.
ERÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2 yıl önce mezun olan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapan Afganistanlı Bashir Ahmad Haidari, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin anısına Haidari tarafından Rektör Prof. Dr. Çalış'a, ülkesinde cumhurbaşkanı ve üst düzey siyasilerin giydiği 'Jelek' adı verilen geleneksel kıyafet hediye edildi. Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı yeni görevinde başarı dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini belirten Haidari, "Rektörümüzü, öğrencilik yıllarımdan tanıyorum. Yeni görevinde de başarılar dilemek için Kayseri'ye geldim" dedi.
Bashir Ahmad Haidari, "Bizim milli kıyafetimiz. Afganistan cumhurbaşkanları resmi gezilerde bu kıyafeti giyer, ülkemize gelen devlet adamlarına da 'Jelek' hediye edilir. Geleneksel olarak kullanılan bir kıyafettir. Ben de Mustafa Çalış hocamıza ülkemizi hatırlaması için 'Jelek'i' hediye ettim. Ayrıca, gelecek Mart ayında İstanbul, Konya, Niğde ve Kayseri'de düzenleyeceğimiz Türk-Afgan dostluk gecesi programı üzerine konuştuk" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Çalış ise, "Üniversitemiz mezunlarından olup, Türk-Afgan dostluğunun göstergesi olarak öğrencimizin vermiş olduğu bu anlamlı kıyafet için teşekkür ediyorum" dedi.

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