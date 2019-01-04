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ERÜ Rektörü Çalış: Birçok hastalıkta milli aşı geliştirmeyi hedefliyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

ERÜ Rektörü Çalış: Birçok hastalıkta milli aşı geliştirmeyi hedefliyoruz

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, birçok hastalıkla ilgili milli aşı geliştirme hedefleri olduğunu söyledi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi’ndeki aşı çalışmaları ile Erciyes Teknopark'taki üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını anlattı. Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi’nde Faz-1 çalışmaları başarıyla tamamlandıktan sonra diğer Faz çalışmalarına geçilen Türkiye’nin ilk milli aşısı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı koruyucu aşı gibi, birçok hastalıkta milli aşı geliştirme hedefleri olduğunu söyledi.
'Kampüste Değil Sahada Üniversite’ sloganı ile başlattıkları Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği çalışmalarında önemli yol aldıklarını belirten ERÜ Rektörü Çalış, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Teknopark kurarak üniversite-sanayi işbirliğinden çok daha faydalı işler çıkartacaklarına inandıklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel çalışmaları ve aldığı başarıları memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
Teknopark’ın sahada (Sanayi-OSB’lerle) birlikte faaliyet göstermesi gerektiği ve başlangıç olarak da OSB’lerde Teknopark Kuluçka Merkezi kurulması konusunda Rektör Çalış ile fikir birliğinde olduklarını ifade eden Bakan Varank, Erciyes Üniversitesi’nin başta aşı çalışmaları olmak üzere, Türkiye’nin gelişimine ve kalkınmasına destek olacak her türlü projesinde sürekli destekçi olacaklarını kaydetti.

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