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ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Bahreynli hastaya ’Yapay Mesane’ yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 10:01 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Bahreynli hastaya ’Yapay Mesane’ yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, yurt dışından sağlık turizmi ile gelen üroonkoloji hastasına kalın bağırsaktan yapay mesane yaparak başarılı bir operasyona imza attı.
Üroonkolojik vakalarda uluslararası boyutta üst düzey cerrahi deneyime sahip Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, gerçekleştirdiği yapay mesane ameliyatı ile ilgili şunları söyledi:
“Yurt dışından sağlık turizmi ile gelen özellikle üroonkolojik hastalarımıza hizmet vermek bize gayret, kuvvet ve şevk veriyor. Uluslararası boyutta hastalarımıza hizmet vermenin ve onları sağlıkla, mutlulukla ülkelerine yolcu etmenin gururunu yaşıyoruz. Bize güvenip Bahreyn’den Kayseri’ye kadar gelen mesane kanserli hastamıza kalın bağırsaktan yeni mesane yaptık ve sağlığına kavuşturduk. Hastamızın durumu iyi."

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