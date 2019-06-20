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ERÜ'de 69 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci Türkçe öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

ERÜ'de 69 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci Türkçe öğrendi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ve Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma Uygulama Merkezinde (ERÜTÖMER) Türkçe eğitimlerini tamamlayan 69 ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ile Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, ERSEM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Develi, ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. İDeveli, ERSEM faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi eğitimde de önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Türkçe öğrenen öğrencilerin birer kültür elçisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları belirtti:

"ERSEM Türkçe Öğretim Programı Uluslararası öğrencilere A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeylerinde toplam 960 ders saati Türkçe eğitimi vermektedir. Bu dönem Eylül 2019'da 360 öğrenciyle A1 düzeyinde Türkçe eğitimine başlanmıştır. Öğrencilerimize 9 ay boyunca sadece Türkçe eğitimi verilmemiş, aynı zamanda öğrencilerimizin teknik ve kültürel gezilere, konferanslara, panellere ve birçok sosyal faaliyete katılımları sağlanmıştır. Bugün 69 farklı ülkeden 261 öğrencimiz C1 düzeyini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanmıştır. Mezun öğrencilerimizin yüzde 50'siYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yüzde 20'si Türkiye Diyanet Vakfı, yüzde 5'i YÖK burslusudur. Ayrıca, bu dönem Türkçe yeterliliği alan 26'sı fen bilimleri alanında, 29'u sosyal ve beşeri bilimler alanında olmak üzere toplam 55 öğrencimiz akademik Türkçe eğitimini başarıyla tamamlamıştır."

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve şarkıların söylenmesinin ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
ERSEM ERÜ Kayseri Mezun

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