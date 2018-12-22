ERÜ’de Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlandı

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Türk Dünyası Öğrenciler Birliği ve Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlandı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, Kazakistan’dan gelen konuk öğrenciler ve Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası öğrencileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte Türkiye ve Kazakistan’ın milli marşları okundu. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Kazakistanlı öğrenciler temsilcisi Sayat Alibekov, etkinlik programı hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Hikmet Demirci de, konuşmasında Kazakistan’ın bağımsızlığını ve Nursultan Nazarbayev’i anlattı. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, Kazakistan için Aralık ayının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Saparbekuly, “Bundan tam yüz yıl önce Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk taşlarının konulması Aralık aylarının başlarında gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde 17, 18 Aralık olaylarında onlarca Kazak gencin şehit olması, yine bağımsızlığın simgesidir. Ve nitekim 1991 yılı 16 Aralık’ta Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilan edilmesi, bu bağımsızlığa giden uzun serüvenin bir neticesi ve bir zirvesi olmuştur. Biz bunu kimlere borçluyuz? Bu yolda kendi canını, zamanını, ailesini, çoluk çocuğunu feda eden şehitlerimize borçluyuz. O şehitlerimize sadece böyle önemli günlerde değil, bağımsızlığımızı hissettiğimiz her anda Kur’an-ı Kerim okumak bizim borcumuzdur” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da, Türkiye ile Kazakistan'ın aynı millete, aynı kültüre mensup ülkeler olduğunu, iki ülkenin de kökleri bir, acıları ile sevinçlerinin ortak olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı Borlu, “Kazakistan’ın 16 Aralık’ta ilan ettiği bağımsızlık günü bizim içinde önemli bir gündür. Bunun gurunu ve sevincini paylaşıyoruz. Çünkü biz Kazakistan’la aynı kökleri taşıyoruz. Aynı sevinçleri aynı üzüntüleri paylaşıyoruz. Bu nedenle ülkemizde Kazakistan’ın bağımsızlık gününü kutlamak bize ayrı bir gurur ve onur veriyor. Özellikle üniversitemizde bir etkinlik ile bunu sağlamak ayrı bir gurur. Erciyes Üniversitesi, 103 ülkeden bin 717 yabancı uyruklu öğrencisi bulunan büyük bir üniversitedir. Üniversitemizde Türk Dünyası'ndan gelen 292 öğrenci eğitim görmekte ve bu öğrencilerin 45’i Kazakistan’dandır. Türk Dünyası'ndan gelen kardeş öğrencilerle ortak değerlerimizi yüceltmek istiyoruz. Bu konuda da Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Hem bir araştırma üniversitesi olarak hem büyük güçlü kampüs olanakları olarak, sadece Türk Dünyası'ndan gelen öğrenciler değil, yabancı ülkelerden eğitim için üniversitemize gelen tüm öğrencilere önemli imkânlar sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.

ŞAPAN GİYDİLER

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’a ve programa katkı sağlayanlara plaket verdi.Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly da, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ile Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan’a Kazakistan’ın milli elbisesi olan şapan giydirdi.

Etkinlik, Kazakistan’ın tanıtım filminin izlenmesi ve öğrenciler tarafından Kazakistan şarkıları ile şiirlerinin seslendirilmesiyle sona erdi.

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