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ERÜ'de köpeklerin denek olarak kullanıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

Bazı sosyal medya hesaplarında "Erciyes Üniversitesinde Köpek Katliamı" yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) köpeklerin denek olarak kullanıldığı ve katledildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ERÜ Veteriner Fakültesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Erciyes Üniversitesi'nde Köpek Katliamı" şeklinde paylaşım yapıldığı ve deney hayvanı olarak kullanılan köpeklerin katledildiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Köpeklerin deneylerde kullanılmasının söz konusu ve yasal olmadığı, asılsız iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yalan yanlış ve tamamen düzmece olan asılsız iddiaları haber gibi sunanlar bilmelidirler ki 24.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' ve bu kanun kapsamında çıkarılan 15 Şubat 2014 tarih ve 28914 sayılı 'Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik' kapsamında köpeklerin deney hayvanı olarak kullanılmaları yasaktır. Hiçbir şekilde köpeklerin deneysel bir çalışmada kullanılabilmeleri mümkün değildir. Sözde sanal haberde ileri sürülen çalışmalar sanki yeni yapılmış gibi sunularak hem üniversitemiz personeline hem de üniversitemize iftira atılmaktadır. Erciyes Üniversitesi 40 yılı geride bırakmış şanlı tarihi ile Türkiye'nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasına girmeyi başarmış ve bir marka olmuştur. Bu tür iftira ve yalan haberler tamamen üniversitemizi karalamaya yöneliktir. Üniversitemiz, hayvan hakları konusunda son derece duyarlıdır. Bu asılsız haberleri yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri köpek katliamı

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