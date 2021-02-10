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ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ilk doz gönüllülere uygulanmaya başlandı

10.02.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış: - "Bugün çok şükür faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk. İnşallah faz-2 çalışmasının da faz-1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ilk dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Kasım 2020'de faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu gönüllülere yapılmaya başlandı.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü, aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu, yerli aşının gurur verici olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kovid-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşının faz-1 çalışmalarının bittiğini, faz-2 çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Bugün yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Bugün çok şükür faz-2 aşamasının gönüllü dozlamasına geçmiş olduk. İnşallah faz-2 çalışmasının da faz-1 çalışmasında olduğu gibi başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Elimizden gelen gayreti Erciyes Üniversitesi olarak, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmaktayız. Zaten aşı adayımız Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen bir aşı adayıdır. Biz protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e devretmiş olduk ama faz-1 ve faz-2 çalışmalarını üniversitemizde devam ettiriyoruz. İnşallah ümidimiz en kısa zamanda yerli aşımıza ulaşmak olacak."

ERÜ tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif aday aşısı faz-2 çalışmaları kapsamında 250 gönüllüye uygulanacak.

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