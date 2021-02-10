ERÜ'de Kovid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ilk doz gönüllülere uygulanmaya başlandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ilk dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Kasım 2020'de faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının faz-2 çalışması kapsamındaki ilk dozu gönüllülere yapılmaya başlandı.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) bir gönüllüye uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 doz uygulama gönüllüsü, aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılmaktan mutlu olduğunu, yerli aşının gurur verici olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kovid-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşının faz-1 çalışmalarının bittiğini, faz-2 çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.