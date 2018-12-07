ERÜ'de 'laparoskopi kursu' düzenlendi

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Türk Üroloji Akademisi tarafından '3D-4K Canlı Cerrahi Laparoskopi kursu' düzenlendi. Tıp Fakültesi Hastaneleri ameliyathanesinde düzenlenen kursa, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ile çok sayıda akademisyen katıldı.

ERÜ'nün Tıp Fakülteleri Hastanesi Türk Üroloji Akademisi tarafından düzenlenen kurs programı hakkında bilgiler veren üniversite'nin Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, "Ülkemizde ilk defa 3D-4K ile görüntüleme sistemi ile ICD dediğimiz özellikle kanser cerrahisinde lenf nodlarının takibi ve bütün lenf nodlarının çıkarılmasına yardımcı olan bir teknolojiyi birlikte kullanılacağız. ICG sistemi ek olarak böbrek üstü bezi ve böbrek tümörlerinde cerrahi sınırı belirlemekte de kullanılmaktadır. Biz burada bu teknolojiyi prostat kanseri için lenf nodlarını belirlemekte kullanacağız. Tüm kursiyerlere başarılar dilerim" dedi.

'LAPAROSKOPİ CERRAHİ YÖNTEM OLARAK ARTIK İYİCE OTURDU'

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ise "Laparoskopi çıktığı ilk yıllarda çok tartışıldı. Nasıl tartışıldı? Çok zaman alıyor, maliyeti fazla, öğrenmesi uzun ve zor bir tedavi diye tartışıldı. Fakat geçen yıllarda görüldü ki! Bu cerrahi iyi bir cerrahi yöntem ve artık iyice oturdu. Günümüzün en önemli cerrahi yöntemlerinden biri oldu" diye konuştu. Konuşmaların ardından ameliyathanede kursiyerlere '3D/4K Canlı Cerrahi Laparoskopi Kursu' verildi.

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