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ERÜ'den sanayiciye yüzde 100 destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesinin sanayicinin problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin hazır projelerinin ürüne dönüştürülebilmesi için hazırladığı "100 Talep 100 Proje" programı için işbirliği protokolü imzalandı - ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: - "100 sorun isteyeceğiz, sanayicimizden, ticaret erbabımızdan, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizden. Ve bu 100 sorunu akademisyenler ile eşleştireceğiz. Transfer Ofisi tarafından bu eşleşme yapılacak. Üniversite olarak en az 4 milyon liralık bir fon ayıracağız. Aslında bu bir ilk oluyor. Tüm Türkiye'de örnek olacak bir olay bu"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından sanayicinin problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin projelerinin ürüne dönüştürülmesi amacıyla "100 Talep 100 Proje" programı başlatıldı.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bir üniversite tarafından sanayiden gelen taleplere yönelik çözümlerin fonlanacağı bu programın, üniversite tarafından fonlanması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Çalış, program ile Erciyes Üniversitesi'nin başta Kayseri olmak üzere bölge sanayisinden ve kamu kurumlarından gelecek Ar-Ge proje taleplerinin çözüme kavuşturulması için uygun gördüğü 100 projeye nitelikli çözümler üreteceğini belirtti.

Talep edilen projelere çözümlerin ERÜ akademisyenlerince geliştirileceğini ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

"100 sorun isteyeceğiz, sanayicimizden, ticaret erbabımızdan, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizden. Ve bu 100 sorunu akademisyenler ile eşleştireceğiz. Transfer Ofisi tarafından bu eşleşme yapılacak. Ve en az 4 milyon liralık bir fon ayıracağız üniversite olarak. Aslında bu bir ilk oluyor. Tüm Türkiye'de örnek olacak bir olay bu. Sonuçta biz bu araştırma için harcayacağımız fonu, şehrimizin, sanayicimizin, ticaret erbabımızın veya belediyelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri için harcamış olacağız. Hem de araştırma yapmış olacağız.

Bugün bu bağlamda projeler için gerekli fon ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından BAP usullerine uygun karşılanacak. Sunulan proje ERÜ BAP tarafından değerlendirilerek desteklenmesine karar verilmesi halinde maddi destek verilebilecektir. Projenin konusunun durumuna göre talep eden kuruluştan kurum katkısı sağlanması istenebilecektir. Program tamamlandığında işbirliği neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da programın şehre büyük katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yıllardır dile getirilen ancak icraata geçemeyen işbirliğinin somutlaşmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da programın en kısa sürede meyvelerini vereceğine inandığını vurguladı.

ERÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç ise programın işleyişiyle ilgili sunum yaptı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Özkaya da yer aldı.

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