ERÜ'den sanayiciye yüzde 100 destek

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından sanayicinin problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin projelerinin ürüne dönüştürülmesi amacıyla "100 Talep 100 Proje" programı başlatıldı.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bir üniversite tarafından sanayiden gelen taleplere yönelik çözümlerin fonlanacağı bu programın, üniversite tarafından fonlanması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Çalış, program ile Erciyes Üniversitesi'nin başta Kayseri olmak üzere bölge sanayisinden ve kamu kurumlarından gelecek Ar-Ge proje taleplerinin çözüme kavuşturulması için uygun gördüğü 100 projeye nitelikli çözümler üreteceğini belirtti.

Talep edilen projelere çözümlerin ERÜ akademisyenlerince geliştirileceğini ifade eden Çalış, şöyle konuştu:

"100 sorun isteyeceğiz, sanayicimizden, ticaret erbabımızdan, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizden. Ve bu 100 sorunu akademisyenler ile eşleştireceğiz. Transfer Ofisi tarafından bu eşleşme yapılacak. Ve en az 4 milyon liralık bir fon ayıracağız üniversite olarak. Aslında bu bir ilk oluyor. Tüm Türkiye'de örnek olacak bir olay bu. Sonuçta biz bu araştırma için harcayacağımız fonu, şehrimizin, sanayicimizin, ticaret erbabımızın veya belediyelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri için harcamış olacağız. Hem de araştırma yapmış olacağız.