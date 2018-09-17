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Eruh'ta 2 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nın, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, operasyon nedeniyle Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar ve Bilgili köyleri ile Tatlıpınar, Eşik ve Çayırlı mahallelerinde bugün saat 18.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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