HABER

Eruh'ta 2 köy ve 3 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede dün akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

SİİRT,(DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede dün akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar Köyü, Tatlıpınar Mahhallesi, Eşik Mahallesi, Çayırlı Mahallesi ve Bilgili köyü bölgelerinde dün akşam saat 18.00’de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
Boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapisBoşandığı eşini bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet hapis
Motosikletle kaza yapan liseli öldüMotosikletle kaza yapan liseli öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Dünyanın 'en tuhaf' müzeleri belli oldu! Türkiye'den tek bir müze listede

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.