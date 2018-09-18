Eruh'ta 2 köy ve 3 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

SİİRT,(DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon nedeniyle 2 köy ve 3 mahallede dün akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar Köyü, Tatlıpınar Mahhallesi, Eşik Mahallesi, Çayırlı Mahallesi ve Bilgili köyü bölgelerinde dün akşam saat 18.00’de ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

