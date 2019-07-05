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Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patladığı İsmet Kılıç (13), ağır yaralandı.

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patladığı İsmet Kılıç (13), ağır yaralandı. Olay, bu sabah Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan İsmet Kılıç, hayvanları otlatırken yerde bir cisim buldu. İsmet, cismi incelediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, Kılıç ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı askeri helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede jandarma tarafından inceleme yapıldı.

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