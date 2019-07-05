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Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

BAKANLIK: TERÖRİSTLERİN BIRAKTIĞI EYP Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi.

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)

BAKANLIK: TERÖRİSTLERİN BIRAKTIĞI EYP
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet Kılıç'ın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralanan çocuğun, bölgeden askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kılıç'ın hastane kaldırılması sırasında çekilen fotoğrafların da bulunduğu paylaşımda "Siirt Eruh'ta PKK’lı teröristlerin bölgede bıraktığı EYP ile oynaması sonucu yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle hastaneye tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.
Hastanede tedavisi süren ve vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluştuğu tespit edilen İsmet Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu EYP elinde patladı (2)

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