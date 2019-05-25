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Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

ERUH(Siirt),(DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen Çarşamba günü Eruh Şeyhömer Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 'Kurt Kapanı 2019-01' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.
Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde, kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

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