HABER

Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - Yeniden

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hava destekli operasyonda 1 teröristin ise yaralandığı belirtildi.
Eruh ilçesinin Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin, karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şehit askerin naaşı ise morga konuldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine hava destekli takviye güvenlik görevlileri sevk edildi. Devam eden çatışmalarda ise 1 teröristin yaralandığı belirtildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, hastaneye gelip, yaralı askeri ziyaret etti. Vali Atik, doktorlardan askerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Siirt Valiliği ise yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK’lı 1 teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada 1 JÖH personelimiz şehit olmuş, 1 JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz."

FOTOĞRAFLI

Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - YenidenEruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - YenidenEruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - YenidenEruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2) - Yeniden

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Havaya ateş açıp gizlendiği evde operasyonla yakalandıHavaya ateş açıp gizlendiği evde operasyonla yakalandı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.