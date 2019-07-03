Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 3 asker yaralı

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.

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