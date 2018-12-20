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Eruh'ta PKK'lıların kullandığı 5 barınak ve sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 14:23 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak bulunarak imha edildi.

ERUH (Siirt),(DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak bulunarak imha edildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu'nda 5 barınak ve sığınak tespit etti. Sığınak ve barınakta yapılan aramalarda bulunan el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 7 pil bloğu, radyo, 11 ilaç, tıraş makinesi, kazma, 2 balta ve 20 metre naylon ile çeşitli yaşam malzemesi bulundu. Sığınak ve barınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

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