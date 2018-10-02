HABER

Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara bulundu.

Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara bulundu. Mağara içerisinde çok sayıda ihtiyaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Çayırlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında; Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili Köyü Çayırlı Mahallesinde icra edilen faaliyetlerde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağara ve eklentisinde yapılan ayrıntılı aramada, 1,5 kg çay, 2 kg kuru üzüm, 15 kg bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kg un, 5 kg çamaşır deterjanı, 13 kg küp şeker, 3 battaniye ve daha birçok yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildiVan'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.