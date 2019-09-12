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ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:59 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü (ETOTEK) öğrencileri, insansız elektrikli otomobil geliştirdi.

ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Toplumsal Teknoloji Kulübü (ETOTEK) öğrencileri, insansız elektrikli otomobil geliştirdi. Öğrenciler, Erciyes Otonom adı verdikleri araçla 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havaalanında ikincisi düzenlenecek Teknofest etkinliğinde yarışacak.
ERÜ Rektörlük binası önünde ETOTEK Kulübü öğrencileri ve Takım Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, geliştirdikleri otonom aracı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a tanıttı. Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, yaklaşık 10 aydır çalıştıklarını ve çalışmalarının ilk meyvesini Teknofest tarafından kritik tasarım raporunda (KTR) birinci seçilerek aldıklarını ifade etti.
Geçen hafta açıklanan ve aracın hem teknik, hem algoritma yeteneklerini raporladıkları KTR’de Türkiye’de diğer üniversitelerden katılan 22 takım arasında 87 puan ile birinci olduklarını açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü, Erciyes Üniversitesi’nde böyle bir başarıya imza atmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Köylü, “Otomobilimiz son teknoloji yapay zeka ve otonom algoritmalarına sahip. Teknofest kapsamında parkurda tamamen otomatik olarak trafik tabela ve ışıklarına göre hareket edecek ve park yerine park ederek yarışı bitirecek. Aracın kabuk, şasi, elektrik sistemi, elektronik tasarımları ve yapay zeka programları tamamen yerli olarak üretildi. Üniversitemiz lisans, yüksek lisans ve doktora mühendis öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip geceli gündüzlü çalışma ile üretti. Hafif bir gövdeye ve şık bir tasarıma sahip otomobil, elektrikli motor ile otomatik olarak hareket ediyor. Hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, engel algılama sistemi, trafik işaretçi tanıma sistemi, otomatik park sistemi gibi günümüz üst seviye otomobillerde olan yapay zeka yöntemlerinin tamamını içeriyor. Sayın Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımıza, projeyi yakından takip ederek her türlü maddi manevi verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay ile birlikte otonom aracı inceleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, geliştirdikleri otonom araç için ETOTEK takımı öğrencilerine ve takım koordinatörüne teşekkür etti.
Rektör Çalış, bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin her alanda başarısını artırmak için gayret ettiklerini söyledi.

ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli otomobil geliştirdi

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