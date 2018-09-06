ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven'in 21 Temmuz'da Sağlık Bakan Yardımcısı olmasının ardından boş bulunan, o tarihten itibaren birçok akademik işlemin durduğu Erciyes Üniversitesi'ne 45 gün sonra atama yapılmış oldu. ERÜ Rektörlüğüne, aynı üniversitenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış getirildi.

ERÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 25. dönemde AK Parti Kayseri'den 11 ay milletvekilliği yapan, 27. dönemde aday adayı olan Doç. Dr. Havva Talay Çalış ile evli ve 3 çocuk babası.

ERÜ bünyesinden doğan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne ise Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa atandı.

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