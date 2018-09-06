HABER

ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven'in 21 Temmuz'da Sağlık Bakan Yardımcısı olmasının ardından boş bulunan, o tarihten itibaren birçok akademik işlemin durduğu Erciyes Üniversitesi'ne 45 gün sonra atama yapılmış oldu. ERÜ Rektörlüğüne, aynı üniversitenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış getirildi.
ERÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 25. dönemde AK Parti Kayseri'den 11 ay milletvekilliği yapan, 27. dönemde aday adayı olan Doç. Dr. Havva Talay Çalış ile evli ve 3 çocuk babası.
ERÜ bünyesinden doğan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne ise Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa atandı.

FOTOĞRAFLI

ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!
Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldırHıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.