Erva isminin anlamı nedir? Çocuğa konur mu? O kişi de bu isme sahip!

İsimlerin anlamları hemen hemen herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Çünkü insanlar arasında isimlerin kişinin karakterine ve hatta geleceğine etki ettiği düşünülüyor. Bu nedenle hem farklı isme sahip bir kişiyle tanışanlar hem de çocuğuna farklı bir isim koymak isteyen ebeveynler ilk önce o ismin anlamını araştırıyor. Son dönemlerde giderek daha sık duyulan isimlerden bir tanesi de Erva ismi. Bu nedenle çocuklarına isim koymak isteyenler tarafından Erva isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. Bu ismi ilk kez duyanlar Erva ne demek sorusunu soruyor. İşte ismin detaylı analizi ve taşıdığı anlamlar... ERVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Kız çocuğuna Erva ismini koymak isteyen ebeveynler tarafından ismin taşıdığı anlam da oldukça merak ediliyor. Çünkü isimlerin karakter üzerinden bir etkisinin olacağı düşünülüyor. Son yıllarda popüler hale gelen bu ismin birden fazla anlamı bulunuyor. Bu anlamlardan bir tanesi ise yumuşaklık, letafet, dolgunluk, hafiflik ve güzel görünümlülük. Bunun yanı sıra susuzlara su veren güzel anlamını da taşıdığı biliniyor. Aynı zamanda çok güzel genç ve son derece cesur ve yiğit adam gibi anlamları yer alıyor.

Erva ismi dinen caiz olmayan isimler listesinde yer almıyor. Bu nedenle bu konuya da dikkat eden ve önem veren ebeveynler, anlamından ve söylenişinden memnun olurlarsa bu ismi çocuklarına rahatça koyabiliyorlar. Aynı zamanda Erva isminin Hz. Muhammed’in halalarından bir tanesinin ismi olduğu biliniyor. ERVA İSMİNİN ANALİZİ İsimlerin karakter üzerinde etkisinin bulunduğuna dair bir inanç hakim olduğu için isimlerin analizleri de bir bebeğe isim seçerken detaylı bir şekilde inceleniyor. İsim analizi sürecinde her bir harfin bir karakter özelliğini temsil ettiğinden yola çıkılarak bir açıklama yapılabiliyor. Buna göre Erva isminin harfleri ve temsil ettiği özellikler şu şekilde: E: Sıkıntılardan kurtulabilmek adına mücadele eden

R: Sert bir yapıya sahip

V: İçe dönük ve umursamaz

A: Enerjik ve atılgan Bu karakter özelliklerinden yola çıkılarak ismin özelliğine dair de bir yorum yapılabiliyor. Bu isme sahip olan kişilerin mücadeleci bir yapıya sahip olduklarından dolayı asla pek etmeyecekleri düşünülüyor. Bu nedenle kişinin problemlerin üstesinden gelmeyi kolayca başaracağına inanılıyor. Aynı zamanda sert bir mizaca sahip olan bu kişiler, umursamaz tavırları nedeniyle vurdumduymaz gibi görülebiliyorlar. Kendi içlerine kapalı olmalarının yanı sıra oldukça girişken bir yapıya sahip ve çevreye enerji saçan bir yapıda da olabiliyor.