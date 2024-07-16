HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erva Raziye Asar vahşice öldürülmüştü! Annesi kahreden detayı açıkladı: 'Demek ki o anda...'

Erva Raziye Asar vahşice öldürülmüştü! Annesi kahreden detayı açıkladı: 'Demek ki o anda...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.07.2024 22:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Fethi D., temizlik bahanesiyle evine çağırdığı 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı boğarak öldürmüş ve cesedi 6 parçaya bölmüştü. Daha sonra katil zanlısı çöp poşetine koyduğu ceset parçalarını Beylikdüzü’nde bir inşaat alanına atmıştı. Kan donduran olayda Erva'nın annesi kahreden detayı açıkladı.

Erva Raziye Asar vahşice öldürülmüştü! Annesi kahreden detayı açıkladı: 'Demek ki o anda...'

Olay Esenyurt’ta meydana gelmişti. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar'ı temizlik işi için evine çağırdı. Genç kızı boğarak öldüren zanlı, cesedi 6 parçaya bölüp çöp poşetine koyduktan sonra Beylikdüzü’nde bir inşaat alanına attı. Polis tarafından yakalanan zanlı suçunu itiraf etmişti.

KAHREDEN DETAYI ANNE AÇIKLADI

Erva'nın ailesi Ekol TV'ye konuştu. Anne kahreden bir detayı açıklayarak "Kızımın son sesini telefonda duydum. 'Anne geliyorum dedi, 'Hadi kızım çabuk gel, sofrayı serdim, kahvaltı yapacağız' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi ama böyle cebelleşiyordu demek ki o anda" dedi.

Erva'nın annesi şunları aktardı:

"Benim yavrumun tek suçu iş aramak mıymış? Yavrum kurban olurum. Doyamadım ben sana yavrum. Eşinden ayrıldı, çocuğundan ayrıldı, biraz kafasını dağıtır diye dedim çalışsın mutlu olur, izin verdik.

Erva'yı aradım, dedim kızım neredesin? Anne geliyorum dedi ama böyle buruk sesi vardı. O anda demek ki cebelleşiyorlardı. Ama benim yavrum iş görüşmesi diye çağırıyor, vardığı gibi kapıdan boğazını sıkıyor, öldürüyor. Dolaba koymuş ondan sonra da götürmüş kuyuya atmış, itiraf etmiş. Kızımın son sesini telefonda duydum. 'Anne geliyorum dedi, 'Hadi kızım çabuk gel, sofrayı serdim, kahvaltı yapacağız' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi ama böyle cebelleşiyordu demek ki o anda, 'Geliyorum' dediği kulağımda daha. Ben bu yavruma nasıl dayanayım, taş mıyım, yaşayan ölüyüm ben ölü ölü."

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Ölen gencin ailesi savcılığa başvurduEski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karışmıştı! Ölen gencin ailesi savcılığa başvurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Beylikdüzü
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'nin ziyaretindeki o kare gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'li isimden yanıt

Devlet Bahçeli'nin ziyaretindeki o kare gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'li isimden yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu! 'Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu! 'Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamaz'

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Fenerbahçe dev transferi resmen duyurdu! Mourinho'nun liste başı ismiydi

Fenerbahçe dev transferi resmen duyurdu! Mourinho'nun liste başı ismiydi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.