Erva Raziye Asar vahşice öldürülmüştü! Annesi kahreden detayı açıkladı: 'Demek ki o anda...'

Olay Esenyurt’ta meydana gelmişti. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar'ı temizlik işi için evine çağırdı. Genç kızı boğarak öldüren zanlı, cesedi 6 parçaya bölüp çöp poşetine koyduktan sonra Beylikdüzü’nde bir inşaat alanına attı. Polis tarafından yakalanan zanlı suçunu itiraf etmişti.

KAHREDEN DETAYI ANNE AÇIKLADI

Erva'nın ailesi Ekol TV'ye konuştu. Anne kahreden bir detayı açıklayarak "Kızımın son sesini telefonda duydum. 'Anne geliyorum dedi, 'Hadi kızım çabuk gel, sofrayı serdim, kahvaltı yapacağız' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi ama böyle cebelleşiyordu demek ki o anda" dedi.

Erva'nın annesi şunları aktardı:

"Benim yavrumun tek suçu iş aramak mıymış? Yavrum kurban olurum. Doyamadım ben sana yavrum. Eşinden ayrıldı, çocuğundan ayrıldı, biraz kafasını dağıtır diye dedim çalışsın mutlu olur, izin verdik.

Erva'yı aradım, dedim kızım neredesin? Anne geliyorum dedi ama böyle buruk sesi vardı. O anda demek ki cebelleşiyorlardı. Ama benim yavrum iş görüşmesi diye çağırıyor, vardığı gibi kapıdan boğazını sıkıyor, öldürüyor. Dolaba koymuş ondan sonra da götürmüş kuyuya atmış, itiraf etmiş. Kızımın son sesini telefonda duydum. 'Anne geliyorum dedi, 'Hadi kızım çabuk gel, sofrayı serdim, kahvaltı yapacağız' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi ama böyle cebelleşiyordu demek ki o anda, 'Geliyorum' dediği kulağımda daha. Ben bu yavruma nasıl dayanayım, taş mıyım, yaşayan ölüyüm ben ölü ölü."