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Eryüksel seçimi kaybetti tesislere gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığına talip olup resmi olmayan sonuçlara göre 42.37 oy oranıyla 55.41 oy oranına ulaşan CHP'li Besim Dutlulu'nun gerisinde kalan AK Parti'li Hüseyin Eryüksel, soluğu halen başkanlığını yürüttüğü Akhisarspor'un antrenmanında aldı.

Eryüksel seçimi kaybetti tesislere gitti

Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığına talip olup resmi olmayan sonuçlara göre 42.37 oy oranıyla 55.41 oy oranına ulaşan CHP'li Besim Dutlulu'nun gerisinde kalan AK Parti'li Hüseyin Eryüksel, soluğu halen başkanlığını yürüttüğü Akhisarspor'un antrenmanında aldı.
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kulübün 3. Lig'de yer aldığı dönemden bu yana 10 yıldır başkanlığı yürüten Eryüksel, seçimin ardından bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldi. Eryüksel, yeşil-siyahlıların Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yakından takip etti. Yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve Mutlu Özdemir ile birlikte antrenmanı ziyaret eden Eryüksel, oyuncularla tek tek görüşürken, Ümraniyespor maçında başarı diledi. Hüseyin Eryüksel'in bundan sonraki süreçte Akhisarspor'a daha fazla zaman ayıracağı belirtildi.

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Eryüksel seçimi kaybetti tesislere gittiEryüksel seçimi kaybetti tesislere gitti

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