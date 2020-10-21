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Erzincan'a kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 08:47 | Son Güncelleme

Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

Erzincan'a kar yağdı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede dün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyünün bulunduğu dağların zirve noktaları kardan beyaza büründü.

Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak kaydedildi.

Bugün gün içerisinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları; Erzurum ve Kars’ta 16, Ağrı’da 20, Ardahan’da 15, Erzincan ve Iğdır’da 21 derece olması öngörülüyor.

(İHA)

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