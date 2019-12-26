Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Odabaş, haberde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını seçen Odabaş, sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Odabaş, "Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandım. Tüm fotoğraflar hayattan kesitler içeriyor. Özellikle bu güzel fotoğraf karelerinde emeği geçen tüm muhabir arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

