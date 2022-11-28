HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan adeta buz tuttu! Sıcaklık eksi 4 dereceye düştü, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Erzincan adeta buz tuttu! Sıcaklık eksi 4 dereceye düştü, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

28.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk hava yurt genelinde etkisini göstermeye başlarken, sıcaklıklar hızla düşüyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı bazı kentlerde eksinin altına düşerken Erzincan ise adeta buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu. Meteoroloji'den ise yeni bir uyarı geldi.

Erzincan adeta buz tuttu! Sıcaklık eksi 4 dereceye düştü, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Erzincan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava bölgede etkisini artırdı. Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

1

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4

Gece ve sabah saatlerinde bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

3

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı
Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit olduPençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.