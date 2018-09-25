Erzincan Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda, edilen duaların ardından kazanlarda pişirilen aşure, 5 bin kişiye dağıtıldı.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının arınma ve durulma ayı olduğunu dile getirerek "Allah hepimize gıybetten ve enaniyetten uzak bir hayat temenni etsin. Erzincan'ımızda Alevi Sünni kardeşliğini anlatmamıza gerek yok. Atalarımızdan miras aldığımız çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Erzincan'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımız ümidini bir kere daha tekrar ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da muharrem ayının dayanışma, paylaşma ayı olduğunu vurguladı.
Paylaşılamayacak hiçbir şey olmadığına işaret eden Başsoy, toplumda din mezhep ayrımı yapılmasının yanlışlığına dikkati çekti.
Programa AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Sakin Sönmez ile vatandaşlar katıldı.
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