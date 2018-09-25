HABER

Erzincan Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda, edilen duaların ardından kazanlarda pişirilen aşure, 5 bin kişiye dağıtıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının arınma ve durulma ayı olduğunu dile getirerek "Allah hepimize gıybetten ve enaniyetten uzak bir hayat temenni etsin. Erzincan'ımızda Alevi Sünni kardeşliğini anlatmamıza gerek yok. Atalarımızdan miras aldığımız çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Erzincan'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımız ümidini bir kere daha tekrar ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da muharrem ayının dayanışma, paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

Paylaşılamayacak hiçbir şey olmadığına işaret eden Başsoy, toplumda din mezhep ayrımı yapılmasının yanlışlığına dikkati çekti.

Programa AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Sakin Sönmez ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktıHaluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirveErdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Erzincan Erzincan Belediyesi Erzincan Valisi Ali Arslantaş

En Çok Okunan Haberler

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.