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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden mezun olan 3 bin 740 öğrenci kep attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:14 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2018-2019 mezunlarını düzenlenen mezuniyet töreniyle coşkuyla uğurladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2018-2019 mezunlarını düzenlenen mezuniyet töreniyle coşkuyla uğurladı. Törende mezun olan 3 bin 740 öğrenci kep attı.

Yalnızbağ Yerleşkesi alanında gerçekleştirilen toplu mezuniyet törenine, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni protokol üyelerinin yerini alması ardından, üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı. Mezun öğrencilerin geçişi sırasında, aileleri de heyecanlı anlar yaşadı. Bu mutlu an fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile kaydedildi.

Okul birincisi Meryem Koçyiğit, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaparak mezuniyet kütüğüne isim çakmasının ardından kürsüye Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent çıktı. Rektör Levent, törende yaptığı konuşmada, “Hepimiz biliyoruz ki günümüzde ülkelerin seviyesi, gücü, diğer ülkeler üzerinde etkisi, eğitimli insanlarla ölçülüyor. Kurtuluş savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da milleti esarete ve sefalete sürükler” sözüyle eğitimin önemini en veciz şekliyle özetlemiştir. Dünyamızı yöneten kağıt, kalem ve mürekkeptir. Sözünden hareketle; eğitim, öğretim ve araştırmada büyük başarıları yakalamak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak en büyük hedefimizdir. Değerli anne ve babalar sizler eğitimin önemine inanarak çocuklarınızın eğitimini her şekilde desteklediniz. Bugün burada toplanmamızın gayesi, çok kıymetli gençlerimizin okullarından mezun olmalarını kutlamak, bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerinde bulunmaktır. Bugün onların mutluluğunu onlarla beraber yaşıyorsunuz. Bizler evlatlarımıza güveniyoruz, sizler de güvenin çünkü onlar ülkemizin yarınlarının teminatıdır. Bugün aslında sizin de gününüz! Haklı gururunuzu ve sevincinizi paylaşıyor ve hepiniz yürekten kutluyorum." dedi.

Prof. Dr. Levent, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sevgili öğrenciler, bugünün anlamı sizler için büyük, biliyorum. Çoğunuz ailelerinizden uzakta hayatı bizzat yaşayarak öğrenmeye çalıştınız. Sınavlarda sorular bazen sizi terletti. Niye bütünleme sınavı yok diye zaman zaman itirazlarınız oldu, otobüs duraklarında uzun süre beklediğiniz oldu, sabahlara kadar müzik dinleyip, arkadaşlarınızla sohbet edip, bazen neşelendiniz, bazen hüzünlendiniz, bazen de sabahlara kadar çalıştınız, bu sırada nice dostluklar kurdunuz, çok sayıda arkadaş kazandınız, umutsuzluğa düştüğünüz de oldu. Kısaca eğitim hayatınız boyunca birçok zorluğa katlanarak bugüne geldiniz. Ve bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler sizleri çok seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. “Benim güneşim batar yeniden doğmak için” sözünde olduğu gibi sizlerden ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz ama biliyoruz ki bazılarınız, eğitiminizin devamı için buraya geri döneceksiniz ve bir kısmınız da yapacağı güzel işlerle göğsümüzü kabartacaksınız. Büyük ideallerle, büyük hedeflere ulaşacağınız dünyaya gönderiyoruz sizi. Biliyoruz ki nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın sizler daima hakkı, adaleti, barışı, huzuru, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı savunacaksınız ve sizler sayesinde ülkemiz ve insanlarımız daha müreffeh, daha huzurlu ve daha mutlu olacaktır. Kıymetli meslektaşlarım, bugün mezuniyet günleri için topladığımız çok sevgili öğrencilerimizi büyük bir gayret ve özenle yetiştirerek bugünlere getirdiniz. Hepinize özverili ve nitelikli katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili öğrenciler, değerli yeni mezunlarımız hepinizi tekrar tebrik ediyor, sizleri yaşamınızın yeni dönemine, tüm öğretim görevlilerimiz adına en iyi dileklerle ve sevgiyle uğurluyorum. Sizler başardıkça bizler mutlu olacağız. Yolunuz hayırlı, bahtınız açık, kısmetiniz bol, başarınız daim olsun. Allah’a emanet olun.”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın da günün önemine binaen konuşmalarının ardından mezun öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet yemini etti. Tören 2 bin 340 lisans ve bin 400 ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 740 mezun öğrencinin kep atmasıyla son buldu.

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