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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcılığı Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan'ın 4 kişiyi öldürüp, intihar ettiği olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcılığı Tercan İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan'ın 4 kişiyi öldürüp, intihar ettiği olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Tercan Kaykamlığı'nda bulunan İlçe Müftülük katında dün meydana gelen olayda, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, ruhsatlı tabancasıyla İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız'ı öldürdü. Fatih Aslan, aynı tabanca ile intihar etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"17 Ağustos 2018 tarihinde saat 15.00 sıralarında Tercan İlçe Müftülüğü'nde meydana gelen, toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre; Tercan İlçe Müftülüğü'nde işçi kadrosu ile çalışan Fatih Aslan'ın, müftülük çalışanı Rasim Kılıç ile izin konusunda yaşadıkları tartışma sonucunda üzerinde bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile ilk olarak müftülük çalışanı Rasim Kılıç'a, akabinde yan odada toplantı halinde bulunan Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ve müftülük çalışanları Muhammed Küçükyıldız, Sait Günday, Harun Yakup Günday ve Murat Kılıç isimli kişilere peş peşe ateş etmiş, en son kendi başına ateş etmek suretiyle intihar girişiminde bulunmuştur. Saldırı sonucunda Tercan İlçe Müftü Vekili Ersin Kan ve müftülük çalışanı Rasim Kılıç olay yerinde, diğer müftülük çalışanları Muhammed Küçükyıldız, Harun Yakup Günday ve olayın şüphelisi konumundaki Fatih Aslan ise Tercan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sırasında vefat etmişlerdir. Olayda ağır bir şekilde yaralanan diğer müftülük çalışanları Murat Kılıç ve Sait Günday'ın ise tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir şekilde soruşturma yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyorErzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyorErzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyorErzincan Cumhuriyet Başsavcılığı: Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor

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