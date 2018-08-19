Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Olay, akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



