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Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:57 | Son Güncelleme

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Olay, akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan 3'üncü Ordu Komutanlığı yangın

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