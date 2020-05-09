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  4. Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 18:54 | Son Güncelleme

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)

AFAD SON DEPREMLER

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