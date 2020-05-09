Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 18.41'de Kemaliye il\u00e7esinde 4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDepremin, yakla\u015f\u0131k 7,52 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi. (AA)\nAFAD SON DEPREMLERG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130\u015fte bug\u00fcne kadar koronavir\u00fcs vakas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmedi\u011fi yerCeren \u00d6zdemir'in annesinden y\u00fcrek burkan s\u00f6zler\u015eeker hastal\u0131\u011f\u0131 belirtileri nelerdir? Bu i\u015faretleri herkesin bilmesi gerekiyor!