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Erzincan'da can pazarı! Ekipler 2 genci kurtarmak için zamanla yarıştı

12.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Ekşisu Mesire Alanına doğru giden, içerisinde 18 yaşında 2 gencin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken gençleri kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler zamanla yarıştı.

Erzincan'da can pazarı! Ekipler 2 genci kurtarmak için zamanla yarıştı

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün Ekşisu Mesire Alanında düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için otomobille yola çıkan gençler, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bir süre sonra kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu.

SAĞLIK DURUMLARI AĞIR

Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri zamanla yarıştı. Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan 2 gencin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan
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