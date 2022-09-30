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Erzincan'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

30.09.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 30 Eylül 2022 Cuma günü Erzincan'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 30 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzincan'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

30 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.30 06:00:50 40.7913 42.7963 2.8 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.30 05:41:15 37.9387 30.9235 8.0 -.- 1.8 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.09.30 05:12:54 37.4638 27.6837 6.8 -.- 1.9 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.09.30 04:31:13 40.8045 42.7753 1.4 -.- 1.6 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.30 04:29:10 40.7963 42.7867 9.2 -.- 1.8 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.30 03:47:53 37.0792 28.4143 7.4 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.30 03:44:07 40.7600 42.7765 11.6 -.- 1.9 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.09.30 03:27:52 38.4643 31.8230 28.0 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.09.30 03:09:09 39.6608 40.6000 12.1 -.- 1.2 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.09.30 02:40:44 39.5972 40.5298 5.0 -.- 2.6 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.09.30 02:35:44 34.8960 24.2420 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.30 02:13:54 39.6410 40.5070 9.1 -.- 1.5 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.09.30 02:07:43 39.3770 40.6660 9.4 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.09.30 02:05:02 34.9447 23.5592 5.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.30 01:33:21 39.6082 40.5352 5.0 -.- 2.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.09.30 01:29:42 37.8552 27.4463 12.5 -.- 1.0 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.09.30 00:49:01 39.6157 40.5358 5.0 -.- 4.4 4.6 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.09.30 00:26:49 39.0783 27.5270 7.4 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

ERZİNCAN'DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 00.49'da gerçekleşen sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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