Erzincan'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

30 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.30 06:00:50 40.7913 42.7963 2.8 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.30 05:41:15 37.9387 30.9235 8.0 -.- 1.8 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.09.30 05:12:54 37.4638 27.6837 6.8 -.- 1.9 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.30 04:31:13 40.8045 42.7753 1.4 -.- 1.6 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.30 04:29:10 40.7963 42.7867 9.2 -.- 1.8 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.30 03:47:53 37.0792 28.4143 7.4 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.30 03:44:07 40.7600 42.7765 11.6 -.- 1.9 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.09.30 03:27:52 38.4643 31.8230 28.0 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.09.30 03:09:09 39.6608 40.6000 12.1 -.- 1.2 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.30 02:40:44 39.5972 40.5298 5.0 -.- 2.6 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.30 02:35:44 34.8960 24.2420 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.30 02:13:54 39.6410 40.5070 9.1 -.- 1.5 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.30 02:07:43 39.3770 40.6660 9.4 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.09.30 02:05:02 34.9447 23.5592 5.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.30 01:33:21 39.6082 40.5352 5.0 -.- 2.7 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.30 01:29:42 37.8552 27.4463 12.5 -.- 1.0 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.30 00:49:01 39.6157 40.5358 5.0 -.- 4.4 4.6 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.09.30 00:26:49 39.0783 27.5270 7.4 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

ERZİNCAN'DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 00.49'da gerçekleşen sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

