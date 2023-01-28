Erzincan'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, saat 21.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür Eskiyurt (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan U. K. (36) ve H.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

