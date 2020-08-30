HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak

Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Erzincan’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi. Ayrıca sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, denetim faaliyeti yürütmesi için nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Erzincan’da her düğün ve nikahta bir görevli olacak

Erzincan’da, koronavirüs salgını nedeniyle sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Covid-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Bu tedbirler neticesinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle henüz pandemi sürecinin sonlanmadığından bazı ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların köylerde ve sokaklarda yapılanlar dahil saat 20: 00 ile 21: 00 arasında bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda şunlar kaydedildi:

"Düğün salonlarında sandalye koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi, paketli su servisi hariç yapılmasının durdurulması, düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması kararlaştırıldı."

Alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilerek denetim faaliyeti yürütmesi, düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere de müsaade edilmemesi kararı alındı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler uygulanacağı vurgulandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?Mehmet Ceyhan açıkladı! Anne sütü koronavirüse karşı etkili mi?
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlarErdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
En Çok Okunan Haberler
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
TRT EBA TV yayınları özel içerikleriyle yarın başlıyor
TRT duyurdu! Yarın başlıyor
Giresun'dan bir acı haber daha... Ölü sayısı yükseldi
Giresun'da ölü sayısı yükseldi
Devletin zirvesi Anıtkabir’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
3 büyüklüğündeki deprem sonrası şok uyarı
Korkutan açıklama! 'Kışın bağıl nem oranı düştüğü için salgın riski 5 kat artacak'
Korkutan açıklama! 'Kışın salgın riski 5 kat artacak'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.