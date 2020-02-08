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Erzincan'da iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2020 02:27 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Olaya karıştıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 11 yaralı, 8 gözaltı

Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alınırken 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda bıçak ile sopaya el konuldu.

(AA)

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Erzincan Silahlı kavga gözaltı

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