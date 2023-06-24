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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

24.06.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, bugün saat 21.10 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolun Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uğur Y. idaresindeki otomobil ile Faruk P. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, iki araçta bulunan 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. (İHA)

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trafik kazası Erzincan

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