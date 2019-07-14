Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Haber yapmak için köye giden gazeteciler, çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Hayatlarında ilk kez gazetecilerin yanlarında getirdikleri drone’u inceleyen çocuklar, sorularıyla da operatörden bilgi aldı.

6 yaşındaki çocuk Murat Akgün, “Daha önce bunu hiç görmedim. Uçak mı bu? Nasıl uçuyor” dedi. Daha önce sadece drone’u televizyonda gördüğünü ifade eden 6 yaşındaki Sıla Akgün de "Çok güzel. Uçuyor. Bugün çok sevindik biz” diye mutluluğunu dile getirdi. Kaynak: DHA-İHA