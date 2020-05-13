HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan’da jandarmaya EYP’li saldırı: 1 yaralı

Erzincan’da jandarmaya EYP’li saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Erzincan’da jandarmaya EYP’li saldırı: 1 yaralı

Erzincan - Çağlayan kara yolu Karatuş Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, jandarma minibüsünün devriye geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle minibüs, yol dışına çıkarken 1 asker hafif yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Gelen bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu. Diğer takviye ekipler de bomba arama dedektörü köpeklerin desteğinde bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzincan merkeze bağlı Çağlayan beldesinde daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri personel yaralanmıştır. 13.05.2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla Merkez İlçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede Komando Timi, İstihbarat Unsuru, Drone Unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
'Uzi'li kumarcılara polis baskını! Ne yapacaklarını şaşırdılar'Uzi'li kumarcılara polis baskını! Ne yapacaklarını şaşırdılar
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Koca uyarmıştı! Manzara değişmedi

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Diğer Haberler
İçişleri'nden belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili açıklama

İçişleri'nden belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili açıklama

Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci Kadıköy'de anıldı

Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci Kadıköy'de anıldı

'Uzi'li kumarcılara polis baskını! Ne yapacaklarını şaşırdılar

'Uzi'li kumarcılara polis baskını! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

Son dakika: Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.