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Erzincan'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 kişi hayatını kaybetti

26.10.2024 11:11
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Kahreden haber bu kez Erzincan'dan geldi. Refahiye ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 5 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kaza yapan araçlardan birinin aldığı şekil dikkat çekti.

Erzincan'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Refahiye kaza
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