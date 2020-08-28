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Erzincan'da kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Erzincan’da Kurban Bayramının birinci gününde Ekşisu mesire alanında meydana gelen tartışma sonucunda üzerine benzin dökerek kendini yakan Yavuz Polat, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti

Erzincan Belediyesine ait mesire alanının önünde mısır satmak isteyen Yavuz Polat'ın tezgahı belediye yetkililerinin verdiği talimat üzerine güvenlik görevlileri tarafından kaldırılmak istemesinin ardından tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı bir anda sinirlenip üzerine benzin döküp kendini yakmıştı.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz Polat, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Yavuz Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Öte yandan seyyar satıcı Polat’ın Erzincan’dan Trabzon’a nakleden ambulansın yolda mazotu bitince 40 dakika hasta yolda kalmıştı.

Polat’ın cenaze namazı bugün 15.00’da Terzibaba Camisinde kılınacak ve ardından defnedilecek.

İHA

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