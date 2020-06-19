Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek.

CEZASI 900 TL



22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

48 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLANMIŞTI



Daha önce de İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Kaynak: DHA





