HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı Erzincan'la birlikte 49'a yükselmiş oldu.

Erzincan'da maske takma zorunluluğu! Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek.

CEZASI 900 TL

22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

48 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLANMIŞTI

Daha önce de İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anlarıCanlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Sırlarını oğlu sızdırmış! Karakola koştu

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Ret kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Vali Yerlikaya duyurdu! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Diğer Haberler
1 asker şehit: Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Meteoroloji uzmanı uyardı! Yağmur yağarken bunlara dikkat edin

Tokat’ta karacalar yaylalara indi

Karacalar yaylalara indi

Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu sorgulama ekranı

Halkbank destek kredisi başvurusu sonucu nasıl öğrenilir?

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

Canlı yayında öksürük krizine girdi! CNN Türk muhabirinin zor anları

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu! Mustafa Şentop kimdir?

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.