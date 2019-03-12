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Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adayı İsmail Şimşek(45), rakibinin destekçileriyle girdiği kavga sırasında bir işyerinin vitrin camına çarpıp, kırılan cam parçalarının üzerine düştü. Şişmek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde meydana geldi. Beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe köyünde muhtar adayı olan İsmail Şimşek ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi. A.Y.'nin destekçileri, Seyfettin Küçük ve Muhammed Küçük'ün bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek, ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, hayatını kaybetti. Yaralanan Seyfettin ve Muhammed Küçük ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Polis ve jandarma belde ile köyde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)


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