Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil yeni çevre yolu üzerindeki Erzincan Belediyesi'ne ait mezbahane önünde şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Adem Ş. ve Elif K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İbrahim Ö. (26) ve Elif M. (21), 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

