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  4. Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Erzincan’da sıfır kilometre otomobil yüklü TIR yandı. Yangında TIR'ın teker kısımlarıyla 4 otomobil hasar gördü.

Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 00. 05 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi.

TEKERLERİ PATLADIKTAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Erzurum istikametine seyir halindeki sıfır kilometre otomobil yüklü TIR, Sakaltutan Geçidinden aşağı inerken balatalarında ısınma meydana geldi. Kantarlar mevkiinde duran TIR'ın bir anda tekerleri büyük gürültüyle patladıktan sonra yangın çıktı.

4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

TIR'ın teker kısmı ve üzerindeki 4 araca sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 4 araç hasar gördü.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. (İHA)

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