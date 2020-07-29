Erzincan'da otomobil taşıyan TIR yandı! 4 araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 00. 05 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Erzurum istikametine seyir halindeki sıfır kilometre otomobil yüklü TIR, Sakaltutan Geçidinden aşağı inerken balatalarında ısınma meydana geldi. Kantarlar mevkiinde duran TIR'ın bir anda tekerleri büyük gürültüyle patladıktan sonra yangın çıktı.
TIR'ın teker kısmı ve üzerindeki 4 araca sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 4 araç hasar gördü.
Trafik polisleri ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. (İHA)