Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından Erzincan’da yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli avlak bölgelerine kurulan fotokapanlar ile son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığının tespit edildiği kaydedildi.

Nesli tükenmekte olan ur kekliğine rastlandı

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilip çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor. Fotokapanlar sayesinde Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliğine rastlandı.

2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin fotokapan sayesinde Erzincan’daki varlığı kanıtlandı.

Fotokapan görüntülerinde, ur kekliğinin yanı sıra yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı.