HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Caddeye saçılan paraları saniyeler içinde topladılar

Erzincan’da şaşkına çeviren olay! Caddeye saçılan paraları saniyeler içinde topladılar

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın ‘Avanak Apti’ filmi Erzincan’da gerçek oldu. Kent merkezinde bulunan kafenin 2'inci katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Adeta gökten yağan paraları vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Olay, önceki gün Erzincan merkezi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi.

PARALARI TOPLAMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Alınan bilgiye göre, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı. Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı. Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kafe çalışanları, “Yukarıda oturuyordular. Bir anda yerinden kalkıp çantadaki paraları balkondan caddeye saçmaya başladı. Çok şaşırdık. Ne olduğuna inanamadık” diye konuştu.

Öte yandan paraları saçan kişinin müteahhit olduğu ve alacağı bir tahsilatın geç geldiği ve bu yüzden gelen parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepkiMaske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepki
Yakıyor! 2020 Maserati MC20 Yakıyor! 2020 Maserati MC20
En Çok Okunan Haberler
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
ABD polisinin maske takmayı reddeden kadına elektroşoklu müdahalesine tepki
Maske takmayı reddedince...
Mersin'de yoldan çıkan otomobil evin çatısına uçtu
Evin çatısına uçtu! Görenler gözlerine inanamadı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın tepkisi şaşırttı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepki
Kamyon lastiği bomba gibi patlayınca tamirci havaya fırladı
Dehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladı
Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü
Akılalmaz olay! Küçük çocuk ölümle burun buruna kaldı
Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu
Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.