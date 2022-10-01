Erzincan'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 1 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

1 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

2022.10.01 08:41:13 39.6135 40.5367 5.0 -.- 4.2 4.3 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.10.01 08:24:38 36.5618 37.4863 13.7 -.- 2.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2022.10.01 08:22:37 36.5612 37.6802 7.1 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel

2022.10.01 08:16:09 39.3125 43.9072 5.4 -.- 2.5 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel

2022.10.01 08:10:11 39.3107 43.9447 4.2 -.- 2.4 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel

2022.10.01 08:00:27 39.3640 40.6447 3.4 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.01 07:13:24 40.4040 27.6725 9.6 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.10.01 07:01:10 40.7545 28.1565 13.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.10.01 06:42:51 37.5412 26.8138 9.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.01 06:08:07 37.0330 28.6185 17.8 -.- 1.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.10.01 06:05:39 39.5700 38.7177 5.3 -.- 1.7 -.- YAHSILAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.10.01 06:02:45 38.5685 30.6368 5.3 -.- 1.2 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.10.01 05:56:27 37.9767 27.1950 7.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.01 05:15:53 39.9530 28.7722 10.4 -.- 1.5 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.10.01 04:51:48 35.1217 23.8038 6.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.01 04:25:08 40.8132 42.7703 5.2 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.01 04:20:51 37.0770 28.4103 5.9 -.- 2.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.01 03:44:49 38.1678 26.6810 8.4 -.- 1.7 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.01 02:51:36 37.9512 37.9838 22.4 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.10.01 01:58:09 40.8898 36.0132 15.7 -.- 1.5 -.- HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.10.01 00:27:23 40.2228 27.8402 5.4 -.- 2.5 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.10.01 00:27:10 40.2472 27.8543 8.1 -.- 2.2 -.- ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

ERZİNCAN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Erzincan'da (Esenevler-Tercan) saat 08.41 sıralarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

