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Erzincan'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 1 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

01.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Erzincan ile ilgili flaş haber sonrası Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Erzincan'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 1 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

1 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

2022.10.01 08:41:13 39.6135 40.5367 5.0 -.- 4.2 4.3 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 08:24:38 36.5618 37.4863 13.7 -.- 2.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.01 08:22:37 36.5612 37.6802 7.1 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel
2022.10.01 08:16:09 39.3125 43.9072 5.4 -.- 2.5 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.10.01 08:10:11 39.3107 43.9447 4.2 -.- 2.4 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.10.01 08:00:27 39.3640 40.6447 3.4 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.10.01 07:13:24 40.4040 27.6725 9.6 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.01 07:01:10 40.7545 28.1565 13.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.01 06:42:51 37.5412 26.8138 9.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.01 06:08:07 37.0330 28.6185 17.8 -.- 1.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.01 06:05:39 39.5700 38.7177 5.3 -.- 1.7 -.- YAHSILAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 06:02:45 38.5685 30.6368 5.3 -.- 1.2 -.- YARISLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.10.01 05:56:27 37.9767 27.1950 7.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.01 05:15:53 39.9530 28.7722 10.4 -.- 1.5 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.10.01 04:51:48 35.1217 23.8038 6.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.01 04:25:08 40.8132 42.7703 5.2 -.- 2.0 -.- KOYUNLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.01 04:20:51 37.0770 28.4103 5.9 -.- 2.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.01 03:44:49 38.1678 26.6810 8.4 -.- 1.7 -.- SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.01 02:51:36 37.9512 37.9838 22.4 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.10.01 01:58:09 40.8898 36.0132 15.7 -.- 1.5 -.- HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.10.01 00:27:23 40.2228 27.8402 5.4 -.- 2.5 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.10.01 00:27:10 40.2472 27.8543 8.1 -.- 2.2 -.- ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

ERZİNCAN'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Erzincan'da (Esenevler-Tercan) saat 08.41 sıralarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

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AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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