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Erzincan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

11.05.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da büyükbaş hayvan yüklü tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı!

Gökhan K'nın (30) kullandığı büyükbaş hayvan yüklü tır, Erzincan-Sivas yeni çevre yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi kavşağında Hıdır Y. (58) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil içerisindeki sürücü Hıdır Y. ile yolcular S.Y. (51) ve Ç.A'yı (46) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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trafik kazası Erzincan

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