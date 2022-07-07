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  4. Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurularak öldürülen yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurularak öldürülen yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

07.07.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Erzincan'ın Yalınca köyünde yaşandı. Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu. Komşusu olan yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı ise tutuklandı.

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurularak öldürülen yaşlı kadının cesedi su kanalında bulundu

Olay, merkeze bağlı Yalınca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri, tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken ve gasp suçundan sabıkası bulunan Onur R.'yi (33) bir olaya karışmış olabileceği şüphesiyle durdurdu. Ekipler şüpheli Onur R.'nin alkollü, üstünün ıslak ve kollarında çizikler bulunması üzerine mülakat yaptı. Köyde durumu kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelinin komşusu Şehriban Ercan'ın (79) köylüler tarafından evinin yanındaki su kanalında kafasına taşla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine çağrılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan'ın cenazesi, olay yerinden alınarak otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Onur R. ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzincan
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